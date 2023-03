STORY: “Einholen, einholen, schnell an Bord mit ihm”, das ruft ein Mitglied der italienischen Küstenwache in dem Video, das am Mittwoch veröffentlicht wurde und die Rettung von 38 Migranten vor der Küste der süditalienischen Insel Lampedusa zeigt. Das Boot der Flüchtlinge war in Seenot geraten, nachdem es völlig überfüllt bis rund 10 Seemeilen vor die Küste gefahren war. Erst kürzlich wurde die italienische Küstenwache heftig für die zögerliche Haltung bei einem Bootsunglück vor Kalabrien kritisiert. Dort waren über 70 Menschen bei rauer See ums Leben gekommen, nachdem ihr Boot kurz vor dem Strand zerschellt war. Hunderttausende Migranten sind in den letzten zehn Jahren auf der Flucht vor Konflikten und Armut in ihrer Heimat in Booten nach Italien gekommen. Die Route über das Mittelmeer gilt als extrem gefährlich.

