Die italienische Finanzpolizei hat mehrere Führungskräfte der Unternehmen Siemens und Alstom verhaftet. Ihnen werde Bestechung im Zusammenhang mit U-Bahn-Aufträgen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Mailand am Dienstag mit. In Haft sitzen demnach auch Beamte des kommunalen Nahverkehrs-Betreibers in Mailand. Außerdem seien Wohnungen und Büros in 15 Städten durchsucht worden, erklärten die Ermittler. Konkret geht es um Schmiergelder über insgesamt 125.000 Euro, die im Jahr 2018 und 2019 für acht Aufträge im Gesamtwert von 150 Millionen Euro geflossen sein sollen. Siemens fällt immer wieder durch Korruptionsfälle auf. Erst im Jahr 2006 ermittelten die Behörden, dass der Konzern über Jahre mehr als 1,3 Milliarden Euro an Schmiergeldern bezahlt hatte, um Aufträge an Land zu ziehen. In der Folge räumten mehrere Manager ihren Posten, der Konzern musste etwa 1 Milliarde Euro an Strafen zahlen. Siemens bestätigte die Ermittlungen und sagte zu, mit den Behörden zu kooperieren. Die Maxime des Unternehmens laute: Keinerlei Toleranz gegenüber Korruption und Wettbewerbsverstößen.