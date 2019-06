Es geht wieder mal ums Geld und darum, dass es fehlt. Die EU-Kommission droht Italien wegen des wachsenden Schuldenbergs mit einem Strafverfahren. Ein solches Vorgehen sei aufgrund der Entwicklung der öffentlichen Schulden Italiens gerechtfertigt. Die Verpflichtungen des Landes hätten voriges Jahr mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht - ein Wert weit jenseits der Obergrenze von 60 Prozent, so einer der Stellvertreter von EU-Kommissionspräsident Juncker, Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. "Trotzdem wissen wir, dass es auch für Italien einen Weg gibt, sich zu erholen und zu wachsen. Andere Mitgliedstaaten haben es erfolgreich vorgemacht. Dafür müssen neue Reformanstrengungen unternommen und nicht mehr ausgegeben werden, als es die Steuereinnahmen zulassen." Der italienischen Regierung sei der zugesagte Schuldenabbau nicht gelungen. Da zudem die Wirtschaft langsamer wachse, werde sich das Verhältnis von Schulden zu BIP weiter verschlechtern. Jüngste Entscheidungen hätten bereits Schaden hinterlassen. In Rom regiert seit Sommer 2018 eine Koalitionen aus der weit rechts stehenden Lega und der linkspopulistischen 5-Sterne-Bewegung. In den Straßen der Hauptstadt sorgte die Nachricht aus Brüssel für Verunsicherung. "Ja, ich mache mir definitiv Sorgen. Denn ohne die Europäische Union wird es für Italien ein schlimmes Ende nehmen." "Ich bin nicht nur wegen des Verfahrens besorgt, das war ja zu erwarten. Meine Besorgnis hält schon sehr viel länger an." "Man muss ich doch Gedanken machen, ich habe nicht mal eine Arbeit. Die Politiker früher waren schon gerissen und auch die von heute tun gar nichts für uns. Es wird schlimmer und schlimmer." Die EU-Kommission kann Regierungen abstrafen, die die Stabilität der Euro-Zone mit ihren 19 Mitgliedern gefährden. Offiziell eingeleitet ist das neue Disziplinarverfahren noch nicht. Dafür müssen als nächstes die Mitgliedsstaaten zustimmen. Danach wäre die Kommission wieder am Zug. Am Ende stünde eine hohe Geldstrafe. So weit ist es aber noch nie gekommen.