Der aus der Nähe von Rom stammende Surfer Leonardo Fioravanti hat sich am Tag nach seinem 23. Geburtstag vermutlich selbst das schönste Geschenk gemacht.Mit diesen souveränen Ritten bei den Billabong Pipe Masters sicherte er sich nämlich am Mittwoch auf Hawaii einen festen Platz auf der frisch gestarteten Tour der Profisurfer im Duell gegen den Australier Mikey Wright. "Es fühlt sich wie ein Sieg an. Es gibt solche Momente, da bekommst du Gänsehaut. Man denkt, es ist etwas Großartiges passiert. Ich kann’s noch gar nicht verarbeiten. Es war ein toller Morgen und ein paar dieser Wellen waren unglaublich." Nach der coronabedingten monatelangen Pause bildet der Wettkampf auf Hawaii in dieser Saison den Startschuss für die Profisurfer, die mit einem verkleinerten Starterfeld um den Globus ziehen wollen. In den vergangen Jahren hingegen stand der Contest an diesem Traumort für jeden Wellenreiter als großes Finale im Programm.

