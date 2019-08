Am späten Dienstagabend fuhr der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Präsidentenpalast in Rom vor, um seinen Rücktritt einzureichen. Italiens Präsident Sergio Mattarella nahm das Rücktrittsgesuch an. Matarellas Büro kündigte an, der Präsident werden von Mittwoch bis Donnerstagnachmittag mit Vertretern der Parteien Wege aus der Krise sondieren. Dabei geht es um die Frage, ob im Parlament eine Regierungsmehrheit gebildet werden kann, oder ob vorgezogene Neuwahlen anberaumt werden müssen. Conte hatte zuvor vor dem Senat schwere Vorwurfe gegen den Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, erhoben. Dieser habe die Koalition mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung aus persönlichen und parteipolitischen Gründen aufgekündigt und damit Italien Risiken ausgesetzt. Salvini hatte die Koaltion mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung für arbeitsunfähig erklärt und wollte mit dem Misstrauensvotum den ersten Schritt für vorgezogenen Parlamentswahlen machen. Die Lega führt in Umfragen deutlich. Salvini könnte sich deswegen Hoffnungen machen, nach einer Wahl der künftige Regierungschef in Rom zu werden.