Bei diesem Turnier spielt die italienische Mannschaft auch dank Trainer Roberto Mancini so gut wie lange nicht mehr. In der bisherigen Europameisterschaft hatte sie bisher den dritthöchsten Ballbesitz, erzielte die zweitmeisten Tore – nämlich neun – und absolvierte die meisten Abschlüsse. Vor dem Spiel gegen den Fifa-Weltranglistenersten Belgien gibt sich der Trainer also zuversichtlich, aber mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner: "Wir werden unser eigenes Spiel spielen, wohl wissend, dass wir es im Moment mit der vielleicht besten Mannschaft in Europa zu tun haben, zusammen mit Frankreich, denn wenn sie seit drei Jahren an der Spitze der FIFA-Weltrangliste stehen, bedeutet das, dass sie sehr gut gearbeitet haben. Wir wissen, dass dies ein sehr schwieriges Spiel wird, aber wir werden versuchen, unser eigenes Spiel zu spielen und das Spiel zu gewinnen." Wettbewerbsübergreifend ist Italien seit insgesamt 31 Spielen unbesiegt. Die Belgier hingegen bangen derzeit um ihre Leistungsträger Kevin De Bruyne und Eden Hazard. Beide drohen verletzungsbedingt auszufallen. Hazard leidet an einer Muskelverletzung, De Bruyne ist am Sprunggelenk verletzt. Das Viertelfinalspiel findet am Freitagabend um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt.

