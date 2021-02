Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der... Elefanten. Genau dort , auf dem Rücken Dutzender Dickhäuter, gaben sich am Sonntag im thailändischen Chonburi 52 Paare das Ja-Wort. Nicht nur der Ort, auch die Zeit, das Datum, schienen ihnen passend. Denn am 14. Februar ist Valentinstag. "Das ist ein ganz besonderer Tag für uns, und das heute zu tun, macht uns glücklich. Peter war so aufgeregt, auch die Papiere hier oben zu unterzeichnen." "Ich kann gar nicht sagen, wie aufregend das ist. Immerhin sind wir bisher irgendwie durch die schreckliche Zeit der Pandemie gekommen. Es ist heute so schön hier." Da ging dem Brautpaar ja einiges durch den Kopf - hoch oben, auf dem Rücken des Indischen Elefanten. Jedes Jahr werden in einem tropischen Garten so bis zu einhundert Paare getraut. In diesem Jahr waren es allerdings nur halb so viele.

Mehr