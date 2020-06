Am Freitag versammelten sich erneut Hunderte Demonstranten in Hongkong, um gegen die Politik der Peking-treuen Regierung in der Sonderverwaltungszone zu demonstrieren. Und damit widersetzten sie sich auch dem coronavirusbedingten Versammlungsverbot von mehr als 8 Personen, dass zur Zeit herrscht. Die Proteste fanden unter anderem in einem Arbeiterviertel sowie in einem Einkaufszentrum statt. Hintergrund ist der Jahrestag der Demonstrationen der Demokratiebewegung in Hongkong. Vor einem Jahr war es zu einer Eskalation zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Bisher verliefen die Proteste in Hongkong weitgehend friedlich. Und die Demonstranten stellen sich auf einen langen Kampf für ihre Rechte ein: "Die Proteste können sehr lange dauern. Ich denke sogar zwei bis drei Jahre. Vielleicht wird es sogar ein fünftes oder zehntes Jubiläum geben. Denn viele Menschen werden nicht aufgeben. Also hoffe ich, dass die Hongkonger hier vor Ort sowie die, die in anderen Ländern leben, den Grund, warum wir am 12. Juni vor einem Jahr protestiert haben, nicht vergessen." "Ich sage den Jugendlichen, dass sie nicht schweigen dürfen, sondern rauskommen müssen und auch für die nächsten Generation protestieren sollen. Sie können der Kommunistischen Partei Chinas nicht vertrauen. Obwohl damals eine Million Menschen marschierte. Und obwohl sie ihre Meinung sagten, wurden sie nicht angehört, sondern unterdrückt. Es lohnt sich nicht, mit der Regierung zu verhandeln. Wir werden bis zum Ende protestieren müssen." Auslöser der Proteste vor einem Jahr war ein Gesetzentwurf zur Auslieferung von Verdächtigen an China. Menschenmengen waren daraufhin auf die Straße gegangen. Das nun Ende Mai vom chinesischen Volkskongress beschlossene Sicherheitsgesetz für Hongkong löste darüber hinaus eine weitere Protestwelle aus. Und auch für den Jahrestag sind noch weitere Demonstrationen geplant.