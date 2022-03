STORY: Prinz William und Herzogin Kate besuchten am Mittwoch ein Krankenhaus in Jamaika. Der Karibikstaat ist die zweite Station auf ihrer Reise durch die Region anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth der II. Neben den schönen Bildern, die mit der Reise verbunden sind, gibt es aber auch Probleme. Es gibt Proteste gegen den Besuch und Forderungen nach Entschädigungen für die britische Kolonialzeit. Bei einem Treffen mit Prinz William deutete Jamaikas Premierminister Andrew Holness an, dass sich sein Land von der Krone lossagen wolle. "Jamaika ist sehr frei und liberal, und die Menschen sind sehr ausdrucksstark. Und ich bin sicher, dass Sie gestern das Spektrum der Ausdrucksformen gesehen haben. Es gibt hier Themen, die, wie Sie wissen, ungelöst sind. Aber Ihre Anwesenheit gibt uns die Möglichkeit, diese Fragen in einen Kontext zu stellen, sie in den Mittelpunkt zu rücken und sie so gut wie möglich anzugehen. Wie Sie sehen, ist Jamaika ein Land, das sehr stolz auf seine Geschichte ist, sehr stolz auf das, was wir haben. Und wir ziehen weiter." Die Reise von Kate und William wird von Experten als Versuch gesehen, die Bindung von Belize, Jamaika und den Bahamas ans Königshaus zu stärken. Vor vier Monaten hatte sich die Karibikinsel Barbados von der britischen Monarchie losgesagt und war eine Republik geworden.

