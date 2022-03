STORY: Auf ihrer Reise durch die Karibik sind Herzogin Kate und Prinz William am Dienstag in Jamaika angekommen. Am Flughafen wurden sie von offiziellen Würdenträgern begrüßt, es spielte eine Militärkapelle. Anlass der einwöchigen Reise des royalen Paares ist das 70-jährige Thronjubiläum von Königin Elisabeth der II. Ähnlich wie auf ihrer ersten Station der Reise in Belize wird der Besuch von Protesten überschattet. Dutzende von Menschen versammelten sich vor dem britischen Hochkommissariat in Kingston, sangen traditionelle Rastafari-Lieder und hielten Transparente hoch. Die Demonstranten forderten Reparationszahlungen für die Sklaverei sowie eine Entschuldigung. Hunderttausende Afrikaner waren nach Jamaika gebracht und in der damaligen britischen Kolonie als Sklaven ausgebeutet worden. "Ich rufe dem Herzog und der Herzogin von Cambridge und der gesamten königlichen Familie zu, dass die Zeit der Wiedergutmachung jetzt gekommen ist." "Weil wir zu Beginn unserer Unabhängigkeit wirtschaftlich schwach waren, nachdem wir von der Monarchie ausgeplündert worden waren. Die heute von diesem Reichtum lebt." In einem Schreiben drängten die Demonstranten zudem darauf, die Queen als Staatsoberhaupt des Karibikstaats abzusetzen. Nach ihrem Besuch auf Jamaika werden Kate und William am Wochenende auf den Bahamas erwartet.

