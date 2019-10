Sie hatte es wohl darauf angelegt: Schauspielerin und Umweltaktivistin Jane Fonda wird während einer Demonstration vor dem Capitol in Washington am Freitag verhaftet - und zwar äußerst öffentlichkeitswirksam vor laufenden Kameras. Die 81-Jährige hatte ab den sogenannten "Fire Drill Fridays"-Protesten teilgenommen, einer von jungen Klimaschützern um Greta Thunberg inspirierten Bewegung. Auch ihr Schauspielkollegin Sam Waterson wurde festgenommen. Zuvor hatte Fonda in einem Interview über eine mögliche Verhaftung gesprochen: "Nun, ich bin fast 82 Jahre alt und ich werde meinen Geburtstag wahrscheinlich in Gewahrsam verbringen, weil wir an dem Tag protestieren werden. Ich hatte ein gutes Leben. Ich muss die mir bleibende Zeit und meine Bekanntheit nutzen, um den Menschen die Dringlichkeit der Situation deutlich zu machen." In Umweltaktivistin Greta Thunberg sieht die Schauspielerin ein Vorbild. "Wenn man sich sorgen macht und traurig ist, dann hilft es, aktiv zu werden. Was soll ich sonst tun? Herumsitzen und Däumchen drehen angesichts der Situation? Nein, ich will mindestens halb so mutig sein wie Greta." Bereits in der Vergangenheit hat Fonda sich für gesellschaftliche Belange eingesetzt. Die Oscargewinnerin hatte sich für ein Ende des Vietnamkrieges und für Frauenrechte eingesetzt.