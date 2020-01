Japan hat den ersten Fall einer Infektion mit einem neuen Coronavirus bestätigt. Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga teilte am Donnerstag mit, der Betroffene sei kürzlich in die chinesische Stadt gereist, die als Epizentrum des Ausbruchs gilt. In Absprache mit dem Gesundheitsministerium werde man bei Bedarf eine Quarantäne verhängen. Auch Thailand meldete einen ersten Fall. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan ist bei dem Ausbruch des noch nicht näher identifizierten Virus bereits eine Person gestorben, zahlreiche weitere befanden sich laut Behörden in einem kritischen Zustand. Der Erreger wurde bei mehreren Dutzend Menschen nachgewiesen. Vorläufige Labortests deuteten dabei auf einen neuen Typ von Coronavirus hin, so die städtische Gesundheitskommission von Wuhan. Coronaviren sind eine Familie von Viren, die unterschiedlich schwere Krankheiten auslösen können, von einer Erkältung bis hin zu SARS. Laut WHO könnte es im vorliegenden Fall zwar begrenzte Ansteckungen in Familien gegeben haben, es sei aber klar, dass es keine anhaltende Übertragung von Mensch zu Mensch gebe. Dennoch bereite man sich auch auf die Möglichkeit eines größeren Ausbruchs vor.