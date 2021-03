Das Meer ist auch an diesem Gedenktag allgegenwärtig in der japanischen Präfektur Fukushima. Von der Zerstörungskraft, die das Wasser hier vor zehn Jahren entfaltete, ist aber kaum etwas zu spüren. Umso deutlicher ist die Erinnerung an die Schrecken von damals. "Ich kann es kaum glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, seit meine Großmutter ums Leben kam", sagt die Studentin Kanna Maeda. "Wenn ich Videos von der Katastrophe am 11. März sehe oder sogar nur die Worte höre denke ich an meine Oma und daran, dass ich sie nie wieder sehen kann. Das macht mich sehr traurig." Ein Seebeben der Stärke 9,0 löste am 11. März 2011 einen Tsunami aus, der weite Teile der japanischen Ostküste verwüstete. Laut Schätzungen kamen fast 20.000 Menschen ums Leben. Die Flutwelle traf auch das Atomkraftwerk Daiichi in Fukushima und löste eine Reaktorschmelze aus. Der schwerste Super-GAU seit der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 verstrahlte die ganze Region. Mehr als 160.000 Menschen mussten fliehen. Bei der nationalen Gedenkzeremonie in Tokio verneigten sich am Donnerstag auch Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako vor den Opfern - in einer Schweigeminute um 14.46 Uhr - der exakten Ortszeit des verheerenden Bebens. Japans Premier Yoshihide Suga mahnte, die Lehren aus der Katastrophe nie zu vergessen. "Ich gelobe hier noch einmal, dass wir unsere Politik zur Katastrophenprävention und -abwehr weiter überprüfen werden, um das Leben der Menschen zu schützen." Die japanische Regierung hat umgerechnet mehr als 250 Milliarden Euro investiert, um die durch den Tsunami verwüstete Region wieder bewohnbar zu machen. Bis das zerstörte Atomkraftwerk komplett stillgelegt ist, wird es schätzungsweise noch Jahrzehnte und viele weitere Milliarden brauchen.

