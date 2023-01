STORY: Südkorea und Japan wollen vor dem Hintergrund der aktuellen Coronawelle die Kontrollen für Reisende aus China ausweiten. Südkorea hatte am Mittwoch die obligatorischen Coronavirus-Tests für Reisende aus China verschärft, nachdem ein positiv getesteter chinesischer Staatsbürger während der Wartezeit in einer Quarantäneeinrichtung verschwunden war. Gesundheitsbeamte und Militärs in Schutzanzügen verschärften die Kontrollen von Reisenden am internationalen Flughafens Incheon. Der Reisende aus China wurde von den Behörden zu Fahndung ausgeschrieben. In Japan kündigte Premierminister Kishida ebenfalls strengere Kontrollen an: "Ab dem 8. Januar werden wir bei Reisenden vom chinesischen Festland bei der Ankunft auf Antigentests und PCR-Tests umstellen, und wir werden auch negative Testergebnisse für Passagiere verlangen, die mit Direktflügen aus China einreisen. Als weitere Grenzschutzmaßnahme bleiben Beschränkungen für zusätzliche Flüge aus China bestehen.“ Behörden auf der ganzen Welt verhängen oder erwägen derzeit Beschränkungen für Reisende aus China, da die COVID-19-Fälle dort nach der Lockerung der "Null-COVID"-Regeln stark ansteigen. Am Mittwoch will sich auch die EU mit dem Thema befassen.

