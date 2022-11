STORY: In Wein baden, das klingt fast wie ein unmöglicher Luxus, besonders in Zeiten, wo sowieso alles immer teurer wird. Aber japanische Weinliebhaber stiegen trotzdem am Donnerstag in ein Becken mit dem diesjährigen Beaujolais Nouveau. Denn dabei handelt es sich um eine langjährige Tradition, wie Takahiro Jinno, der Sprecher eines Wellnessbads im Bergort Hakone rund 80 Kilometer südwestlich von Tokio genauer erklärt: "Dieses Jahr machen wir das zum achtzehnten Mal. Ein Weinbad gibt es in unserem Wellnessbad bereits seit den Anfängen. Sodass aus dem Beaujolais-Nouveau-Tag bereits das Beaujolais-Nouveau-Bad geworden ist." Und die Gäste sind begeistert: "Der Geruch ist gut. Es fühlt sich warm an auf der Haut, es ist toll und sehr entspannend. Das Ganze gibt einem ein ganz besonderes Gefühl." Aber auch neben der Wanne sind Japaner von dem französischen Tropfen äußerst begeistert. Laut dem japanischen Fachverband für den Import von Beaujolais wurden im Jahr 2020 rund 3,8 Millionen Flaschen in das Land der aufgehenden Sonne importiert. Und damit fast die Hälfte der französischen Exporte dieses Produkts.

Mehr