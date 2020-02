Die Olympischen Sommerspiele werfen bereits ihre Schatten voraus. Denn neben den klassischen Sportarten wie Schwimmen oder Leichtathletik wird es erstmals auch einen neuen Sport geben, wo die Athleten aus aller Welt um Medaillen kämpfen: Wellenreiten. Und unter den Sportlern, die sich qualifiziert haben, ist auch dieser 22-jährige Japaner. Kanoa Igarashi. Geboren wurde er in den USA und er surft seitdem er drei ist. 2015 schaffte er den Sprung in die World Surf League - das ist die weltweite Tour der Profis. Und dort gelangen ihm bisher auch beachtliche Erfolge. Doch seit feststeht, dass bei der Olympiade in Japan Surfen mit im Programm ist, wird er von einer neuen großen Motivation angetrieben: "Seit diesem Tag habe ich ein neues Ziel. Ich will Goldmedaillengewinner werden. Ich habe die Möglichkeit, Gold zu holen und an Olympia teilzunehmen." Doch da wird er sicher nicht der einzige sein. Und man darf gespannt auf diese Premiere der neuen Sportart schauen, die immer mehr Menschen rund um Welt begeistert. Die Olympischen Sommerspiele finden vom 24. Juli bis zum 9. August in Tokio statt.