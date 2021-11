Jeckinnen und Jecken feiern auf dem Heumarkt in Köln. Noch vor dem offiziellen Startschuss um 11 Uhr 11 hieß es am Donnerstag: Prost! Damit ist der Karneval zurück, nach coronabedingter Pause und in diesem Jahr nur für Geimpfte und Getestete. Die mussten ihre Nachweise an den Einlasskontrollen vorzeigen, dann stand dem närrischen Treiben nichts mehr im Weg. "Mit einem guten Gefühl, dass es endlich wieder losgeht. Endlich mal wieder Karneval feiern, unter jecke Leute sein. Das ist schön so!" Bei anderen aber bleibt ein mulmiges Gefühl. "Ich trage eine FFP2 Maske drunter, die Karnevalsmaske drüber. Ja eigentlich schon auch mit einem unsicheren Gefühl, aber ich hoffe das Beste." "Aber wenn, dann mit Maske einfach so zu meiner eigenen Sicherheit und den Menschen, die ich später treffe genauso. Dann blutet das Herz, weil die Hälfte der Leute nicht da sind, die ich kenne und die immer dabei sind. Aber ich musste gehen. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass sich mal die Menschen impfen lassen." "Ja, ich meine, man hat ja schon fast erwartet, dass so etwas irgendwie kommt. Aber ja, machen wir das Beste draus, muss ja irgendwie weitergehen." Der Auftritt des offiziellen Dreigestirns wurde abgesagt, laut Medienberichten wurde der diesjährige Prinz positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben auf der Internetseite der Stadt Köln wurden ab neun Uhr morgens bis zu 15.000 geimpfte und genesene Jecke auf dem Kölner Heumarkt sowie dem angrenzenden Alter Markt erwartet.

Mehr