Wegen der Coronaviruskrise hat jeder fünfte Betrieb in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele sprach am Dienstag von rund 470.000 Firmen. Betroffen seien fast alle Branchen, insbesondere aber das Gastgewerbe und der Handel, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Wie viele Arbeitnehmer in den Betrieben davon betroffen sein werden, erfasst die BA erst, wenn tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Die Bundesregierung rechnet aber mit über zwei Millionen Beschäftigten, die auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden. Auch die Zahl der Arbeitslosen werde steigen, so Scheele: O-TON DETLEF SCHEELE, BA-CHEF: "Wir beobachten zurzeit die Arbeitslosigkeit mit Blick auf unseren nächsten Zähltag, das ist, ich glaube, der 12. April. Wir gehen zurzeit davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im April um 150.000 bis 200.000 Menschen gestiegen ist. Damit ist noch nichts gesagt, was tatsächlich über das ganze Jahr passiert." Wenn eine Firma Kurzarbeit anmeldet, zahlt die BA derzeit 60 Prozent - bei Arbeitnehmern mit Kindern 67 Prozent - des ausgefallenen Lohnes. Bundesarbeitsminister Heil dringt aber darauf, dass Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld aufstocken. Für Kurzarbeitergeld und Erstattung der Sozialbeiträge an die Arbeitgeber plant die BA zunächst außerplanmäßige Ausgaben von zehn Milliarden Euro ein. Sie kann dafür auf ihre Rücklagen von 26 Milliarden Euro zurückgreifen. Wenn die Krise tiefer und länger verläuft, ist somit auch ein höherer Aufwand zu finanzieren.