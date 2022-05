STORY: Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Gruppe Kalush Orchestra setzte sich mit dem Hip-Hop-Song „Stefania“ in der norditalienischen Metropole Turin klar durch. Es lag vor allem an der deutlichen Zuschauerwertung. Denn die Gruppe gewann beim Publikum 439 Punkte – maximal wären 468 Punkte vom Fernsehpublikum möglich gewesen. Der Sänger Oleh Psiuk auf der Pressekonferenz in der Nacht zu Sonntag nach dem Erfolg: „Wie wir bereits gesagt haben, ist jetzt jeder Sieg für die Ukraine sehr bedeutsam. Und hier wurde in letzter Zeit die ukrainische Kultur angegriffen. Und wir sind hier, um zu beweisen, dass die ukrainische Kultur und die ukrainische Musik lebendig sind und ihre eigene, ganz besondere und sehr schöne Handschrift haben.“ Damit erfüllten sich Erwartungen vieler Beobachter, dass das Fernsehpublikum ein Zeichen der Solidarität inmitten des russischen Angriffskriegs setzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj gratulierte Kalush Orchestra und teilte im Nachrichtenkanal Telegram mit, er wolle den Wettbewerb im nächsten Jahr in seinem Land austragen. Russland durfte wegen des Kriegs nicht teilnehmen. Deutschland landete beim ESC auf dem letzten Platz.

