Die Gesundheits-Kontrollen in einem kolumbianischen Gefängnis in Leticia, ganz im Süden des Landes, sind Anfang der Woche verschärft worden. Hintergrund ist, dass sich bereits rund 50 Prozent der Insassen mit dem Coronavirus infiziert haben. Von etwa 180 Gefangenen seien circa 90 positiv getestet worden. Eine dramatische Zahl, auch wenn von den Angestellten der Haftanstalt offiziellen Angaben zufolge nur eine Person infiziert ist. Oscar Robayo, Sprecher der Gewerkschaft der Gefängnismitarbeiter: "Für Strafvollzugsbedienstete gibt es bis zum heutigen Tag von der Regierung nicht genug Ressourcen, um den Kampf gegen COVID-19 in den Gefängnissen erfolgreich zu bewerkstelligen. Und im Gefängnis von Leticia wurde eine Vielzahl von neuen Fällen bekannt." Die Infizierten im Gefängnis gehören nun zu den rund 750 offiziell bekannten Fällen, die im Amazonasgebiet gemeldet wurden. In dieser Grenzregion zu Peru und Brasilien sollen daher schärfe Maßnahmen die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen, wie der Präsident Kolumbiens Ivan Duque am Dienstag in Bogota verkündete: ''Es wurde beschlossen, an allen Grenzstationen größere militärische Präsenz zu haben und die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um zu verhindern, dass weitere Krankheitsfälle aus anderen Ländern importiert werden." Die kolumbianische Luftwaffe schickte nun Desinfektionsmittel nach Leticia, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, sowie 18 medizinische und militärische Mitarbeiter. In Kolumbien, wo rund 50 Millionen Menschen leben, gibt es offiziellen Angaben zufolge mehr als 12.500 Infektionen und rund 500 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19.