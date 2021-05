Es sind erschreckende Bilder, die am Montag von einer Überwachungskamera in Ost-Jerusalem aufgezeichnet wurden. Ein israelischer Autofahrer wurde von etwa einem Dutzend Palästinensern angriffen, die mit Steinen warfen. In den Aufnahmen sieht man, wie dann das Fahrzeug eine Person frontal trifft. Die Person steht dann aber wieder auf. Doch Sicherheitskräfte musste im Anschluss den israelischen Autofahrer schützen. Es ist unklar, ob der Fahrer absichtlich Gas gegeben hat oder ob er die Kontrolle verlor. Fest steht zurzeit aber, dass die Gewalt am Montag in Jerusalem eskaliert ist. Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden bisher mehr als 180 Palästinenser verletzt. Und davon mussten mehr als 80 in Krankenhäuser gebracht werden. Der Augenzeuge Azmi, der aus Nazareth stammt, berichtet, was er am Montag in der Al-Aksa-Moschee erlebt hat: "Wir haben in der Moschee gebetet. Plötzlich stürmten die Soldaten die Moschee ohne jeden Anlass. Sprengsätze explodierten und es fielen Schüsse. Es gab Dutzende Verletzte. Dutzende von Menschen, die von den Sprengkörpern und den Geschossen verletzt wurden. Es ist unglaublich, dies ist ein Ort für Gebete und nicht für Kämpfe." Zurzeit wird der Fastenmonat Ramadan begangen. Aber zugleich findet am Montag der sogenannte Jerusalem-Tag statt, an dem normalerweise Tausende Fahnen schwenkende Israelis durch das Damaskus-Tor der Altstadt und das muslimische Viertel marschieren. Die Altstadt Jerusalems ist seit langem umstritten. Denn dort gibt es Orte, die sowohl gläubigen Juden aber auch Christen und Muslimen heilig sind. Bereits in den vergangenen Tagen war es wiederholt zu Gewalt gekommen, die international Besorgnis ausgelöst hat.

