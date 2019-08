An der Al Aksa Moschee in Jerusalem kam es am Sonntag zu Unruhen. Die Moschee befindet sich auf dem Tempelberg in Jerusalem, der auch für Juden eine wichtige religiöse Bedeutung hat. Damit gehört der Ort zu den wohl umstrittensten religiösen Stätten der Welt. Anlässlich des muslimischen Feiertags Eid al-Adha waren, wie Augenzeugen berichteten, zehntausende Muslime zu der Al-Aksa Moschee gekommen. Die israelische Polizei setzte Schreckgranaten ein, um die Menschenmenge auseinanderzutreiben. Damit sollte Auseinandersetzungen vorgebeugt werden, wie es in einem Statement der Polizei hieß. Laut palästinensischer Rettungskräfte wurden 14 Palästinenser wegen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Israelischen Radio war die Rede von vier verwundeten Polizisten. In diesem Jahr fallen das muslimische Opferfest und der jüdische Fastentag Tisha B'Av auf denselben Tag. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, hatte die Polizei zuvor allen nicht Muslimen den Zutritt zu dem Gelände verwehrt, bevor die Unruhen ausbrachen.