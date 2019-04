Passionsspiele kennt man aus katholischen Gegenden in Bayern - nicht unbedingt aus dem hessischen Bensheim. Und dennoch stellen dort seit über 30 Jahren am Karfreitag Laiendarsteller den Leidensweg Jesu nach. Auch in diesem Jahr fanden wieder Hunderte Zuschauer den Weg in die Stadt. Das Schauspiel soll aber nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch zum tieferen Verständnis des Ostergeschehens beitragen. Gäste in Bensheim zeigten sich am Freitag begeistert. "Es ist schon sehr beeindruckend, die italienischen Gemeinde, wie die das aufzieht und wie die Geschichte von damals noch mal lebendig macht." "Sehr schön. Ich habe es noch nie gesehen hier. Aber es ist ein bisschen beklemmend, weil es die Wahrheit ist. Ich bin ein gläubiger Mensch und da werde ich schon ein bisschen..." Italienische Einwanderer brachten diese Tradition des Kreuzwegs aus ihrer Heimat mit nach Bensheim. Die Prozession wird traditionell von der italienischen Gemeinde der Stadt mit viel Engagement und Liebe zum Detail veranstaltet. Mit dem Karfreitag beginnt das im Christentum aus theologischer Sicht wichtigste Fest: Ostern. Christen feiern am dritten Tag nach Jesu Tod, also am Ostersonntag, dessen Auferstehung und den damit symbolisierten Sieg des Sohn Gottes über den Tod. Das Osterfest nimmt im christlichen Glauben eine zentrale Rolle ein, da in ihm der Tod nicht als Ende gesehen wird, sondern als Neubeginn.