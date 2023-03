STORY: Vorbereitung von Borussia Dortmund am Montag in London vor dem entscheidenden Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea. Dortmunds Trainer Edin Tersic erwartet am Dienstag eine schwierige Partie. Das Hinspiel hatten die Borussen zu Hause mit 1:0 gewonnen. "Ich glaube schon, dass sie jetzt die letzten Spiele und Wochen genutzt haben, um etwas besser einzuspielen. Und deshalb, das wird morgen eine brutal schwierige Aufgabe für uns, auf die wir uns freuen, aber mit ganz großem Respekt dem Gegner gegenüber. Und trotzdem wissen wir auch, dass wir es gezeigt haben, wenn wir, so wie Emre (Can) es gerade erwähnt hatte, bereit sind, uns zu unterstützen. In allen Phasen des Spiels, egal ob wir dann am Ball sind oder der Gegner den Ball hat, dass wir dann eine riesige Chance haben, morgen zu den acht erfolgreichsten Mannschaften dieser Saison in Europa zu zählen." Am Ende würde Borussia Dortmund ein Unentschieden reichen, um das Champions-League-Viertelfinale zu erreichen. Anpfiff in London ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

