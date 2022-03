STORY: Joe Biden ist im Anschluss an seine Teilnahme an Nato-, G7- sowie EU-Gipfel in Brüssel nach Polen gereist. Dort Besuchte der US-Präsident in der Nähe zur ukrainischen Grenze US-Soldaten, die dort, an der Nato-Ostflanke, stationiert sind. Außerdem wollte Biden in der polnischen Stadt Rzeszow auch mit Hilfsorganisationen zusammentreffen. Morgen wird der der US-Präsident in der polnischen Hauptstadt Warschau erwartet. Hintergrund seiner Reise ist der anhaltende Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Seit fast genau einem Monat halten die Kämpfe bereits an. Seit Beginn der russischen Invasion sind mehr als 250.000 geflüchtete Menschen in Deutschland registriert worden, das teilte das Bundesinnenministerium mit. Darunter vor allem Frauen und Kinder. Die tatsächliche Zahl liegt wahrscheinlich aber höher, weil es an der deutsch-polnischen Grenze keine regulären Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass zunächst für 90 Tage frei in der EU bewegen können.

