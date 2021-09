50 Jahre „Imagine" - zur Feier des berühmten Songs und des gleichnamigen Albums von John Lennon und Yoko Ono wurde die Textzeile "Imagine all the people living life in peace" auf Fassaden in aller Welt projiziert. Von den Houses of Parliament und der St. Paul's Cathedral in London bis zum Times Square in New York war die Liedzeile zur Feier des Jahrestages am Donnerstag zu sehen. Auch Berlin, Tokio und in Lennons Heimatstadt Liverpool beteiligten sich an der Aktion. Lennon veröffentlichte das Album "Imagine" am 9. September 1971, und der Titelsong gilt laut Musikexperten seit langem als einer der größten Songs aller Zeiten.

