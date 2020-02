Die Berlinale und ihre Stars. Am Freitag gab sich die Hollywood-Ikone Johnny Depp die Ehre, um sein jüngstes Werk vorzustellen. Dabei geht es um die Geschichte einer Massenvergiftung mit Quecksilber im japanischen Ort Minamata. Dank der Dokumentation durch den Fotografen W. Eugene Smith in den 70er Jahren, gespielt von Johnny Depp, konnten die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Johnny Depp konnte sich dabei sehr gut mit dem Protagonisten des Film identifizieren, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz in Berlin sagte: "Ich hatte schon immer eine merkwürdige Faszination für W. Eugene Smith. Anfangs waren es natürlich seine Fotos. Aber ich habe dann einiges über ihn und sein Leben gelesen und darüber, was er durchgemacht, erlebt und geopfert hat." Der Fotograf wurde unter anderem durch einen Angriff des Werkschutzes dauerhaft verletzt. Doch ihm war wichtig, das schädliche Verhalten aufzudecken. Denn durch die Verklappung von Quecksilber nahe der Stadt Minamata wurden rund 20.000 Menschen schwer geschädigt. Der Film läuft in der Sektion Berlinale Spezial.