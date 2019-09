Boris Johnson geht keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Auch nicht, wenn er es mit einem kräftigen Bullen zu tun bekommt, so wie hier am Freitag, bei seinem Besuch in Schottland. Auch was den Brexit angeht, will Johnson sein Ding durchziehen. An Rücktritt im Falle eines Scheiterns denke er dabei nicht, sagte Johnson: "Das ist keine Hypothese, über die ich nachdenken will. Ich will, dass wir diese Sache zu Ende bringen. Und ich glaube, die Menschen in diesem Land wollen das auch. Und es gibt die Möglichkeit, das viel positiver zu sehen. Es gibt immer noch so viel negative Stimmung in diesem Land. Darüber, was ich machen kann und auch über den Brexit." Im Kampf um den Brexit-Kurs hatte Johnson erst seine Mehrheit im Unterhaus verloren. Anschließend hatte die Konservative Partei 21 Abgeordnete ihrer Fraktion aus der Partei geworfen, weil sie gegen Johnson gestimmt hatten. Inzwischen haben immer mehr Tory-Abgeordnete angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren zu wollen. "Das betrübt mich zutiefst. Ich will das nicht tun, das sind meine Freunde. Ich habe viele Jahre mit ihnen zusammengearbeitet. Aber wir müssen den Brexit schaffen. Und wir waren sehr deutlich, über die Risiken, die wir eingehen, wenn wir den Prozess, die EU zu verlassen, komplizierter machen. Und natürlich werde ich auf diese Kollegen zugehen und ich habe es schon getan, um Wege zu finden, Brücken zu bauen. Aber : Wir müssen den Brexit schaffen." Das britische Oberhaus hat unterdessen die vom Unterhaus beschlossene Verschiebung des Brexits gebilligt. Damit ist der Weg für den letzten förmlichen Schritt im Gesetzgebungsverfahren frei - die Billigung durch Königin Elizabeth II. Dies wird am Montag erwartet.