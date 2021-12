Angesichts des raschen Vormarsches der neuen Corona-Variante Omikron hat der britische Premierminister Boris Johnson für Impfungen geworben und zu Vorsicht bei den Silvesterfeiern aufgerufen. Dabei verwies er am Mittwoch bei einem Besuch in einem Impfzentrum darauf, dass die überwiegende Mehrheit der Corona-Patienten auf den Intensivstationen keine Auffrischungsimpfung habe. Aus Gesprächen mit Ärzten habe er erfahren, dass dies bis zu 90 Prozent der Corona-Intensivpatienten seien. "Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, dass alle Menschen die Auffrischungsimpfung erhalten - insbesondere die 2,4 Millionen Menschen, die bereits zwei Impfungen erhalten haben, aber noch nicht geimpft wurden. Ich würde den Leuten also sagen, kommt und holt euch den Booster. Es eine fantastische Sache ist, die Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen - sie macht einen großen Unterschied für Sie, sie schützt Sie." Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die überwältigende Mehrheit der Menschen, die derzeit in unseren Krankenhäusern auf der Intensivstation landen, sind Menschen, die nicht geboostert sind." Im Zuge der raschen Omikron-Ausbreitung war die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien am Dienstag auf den Rekord von über 129.000 gestiegen. Allerdings werden derzeit deutlich weniger Corona-Patienten in Kliniken eingeliefert als während der Höchststände im vergangenen Januar. Trotz der hohen Infektionszahlen gibt es in England nur wenig Corona-Beschränkungen. Bislang setzt die Regierung vor allem auf das Boostern und Impfen. Sie hatte allerdings angekündigt, wenn nötig schnell neue Maßnahmen ergreifen zu wollen.

