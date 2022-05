STORY: Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich in der "Partygate"-Affäre verantwortlich für Verstöße gegen Corona-Vorschriften an seinem Amtssitz gezeigt, tritt aber nicht zurück. Er übernehme die volle Verantwortung für alles, was unter seiner Aufsicht stattgefunden habe , sagte Johnson am Mittwoch vor dem Parlament. Er sei entsetzt über einige der Verhaltensweisen, die in einem Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray beschrieben worden seien. Er habe bereits reagiert, sagte Johnson: "Die gesamte Führungsebene hat sich verändert. Es gibt einen neuen Stabschef, ein gewähltes Mitglied dieses Hauses, das auch den Status eines Kabinettsministers hat. Es gibt einen neuen Kommunikationsdirektor, einen neuen Direktor, einen neuen Privatsekretär und weitere Schlüsselpositionen in meinem Büro. Ich bin zuversichtlich, dass wir angesichts der Veränderungen und der neuen Strukturen, die es jetzt gibt, unsere Lektion gelernt haben und dass wir aus dieser Erfahrung gelernt haben. Und abschließend möchte ich sagen, dass ich, Mr. Speaker, gedemütigt bin und meine Lektion gelernt habe." Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei rief Johnson zum Rücktritt auf. "Dieser Bericht entlarvt die Fäulnis, die sich unter diesem Premierminister in Number 10 ausgebreitet hat. Und er liefert den endgültigen Beweis dafür, wie diejenigen, die in diesem Gebäude sitzen, die Opfer des britischen Volkes mit äußerster Verachtung behandelt haben." In dem Abschlussbericht von Gray wird Johnson selbst nicht direkt für die Regelverstöße verantwortlich gemacht. Es ist aber von Führungsversagen an seinem Amtssitz die Rede. In Downing Street waren während des Corona-Lockdowns wiederholt Partys gefeiert worden. Sie fanden zu einem Zeitpunkt statt, als strenge Kontaktbeschränkungen galten und etwa Angehörige nicht an Beerdigungen teilnehmen durften. Auf zahlreichen Fotos sind die Partys dokumentiert, auch Johnson ist mehrfach abgebildet.

