O-Ton Boris Johnson, Premierminister Großbritannien: " "Lassen Sie es mich direkt der britischen Wirtschaft, den Ladenbesitzern, den Unternehmern, dem Gastgewerbe und allen, von denen unsere Wirtschaft abhängt, sagen: Ich verstehe Ihre Ungeduld, ich teile Ihre Besorgnis. Und ich weiß, dass es ohne unseren privaten Sektor, ohne die Tatkraft und das Engagement derjenigen, die in diesem Land Vermögen schaffen, es keine Wirtschaft geben wird, von der man sprechen kann. Es wird kein Geld geben, um unsere öffentlichen Dienstleistungen zu bezahlen. Keine Möglichkeit, unseren NHS zu finanzieren. Und ja, ich kann die langfristigen Folgen der Abriegelung so klar sehen wie jeder andere auch. Und deshalb ja: Ich teile Ihre Dringlichkeit voll und ganz. Es ist die Dringlichkeit der Regierung. Und doch müssen wir auch die Gefahr einer zweiten Spitze erkennen. Die Gefahr, die Kontrolle über dieses Virus zu verlieren und die Reproduktionsrate wieder steigen zu lassen. Denn das würde nicht nur eine neue Welle von Tod und Krankheit bedeuten, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Und wir wären wieder einmal gezwungen, im ganzen Land und in der gesamten Wirtschaft auf die Bremse zu treten und die Restriktionen so zu verhängen, dass mehr und dauerhafter Schaden angerichtet wird. Ich weiß also, dass es hart ist. Und ich möchte diese Wirtschaft so schnell wie möglich in Gang bringen. Aber ich weigere mich, all die Anstrengungen und die Opfer des britischen Volkes beiseitezulegen und einen zweiten großen Ausbruch und enorme Verluste an Menschenleben und die Überforderung des NHS zu riskieren."