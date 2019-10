Nach einer erneuten Schlappe im Brexit-Machtkampf mit dem Parlament fordert der britische Premierminister Boris Johnson Neuwahlen am 12. Dezember. Das erklärte Johnson am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Er räumte damit erstmals ein, dass er den von ihm bislang strikt zum 31. Oktober geforderten EU-Austritt wohl nicht mehr durchsetzen kann. "Ich fürchte es sieht so aus, als ob unsere Freunde in der EU auf Verlangen des Parlaments mit einer Verlängerung antworten werden, ich persönlich will das überhaupt nicht. Der Weg, um den Brexit zu vollenden ist es aber, vernünftig mit dem Parlament umzugehen. Und ich sage, wenn sie wirklich mehr Zeit wollen, um dieses hervorragende Abkommen zu studieren, dann können sie sie bekommen. Aber sie müssen einer Wahl am 12. Dezember zustimmen." Ob es jedoch zu Neuwahlen kommt, ist ungewiss. Das Parlament muss nach britischem Recht einem solchen Schritt zustimmen. Johnsons Konservative verfügen im Unterhaus über keine ausreichende Mehrheit. Der Premier ist bereits zwei Mal am Widerstand des Unterhauses mit dem Versuch gescheitert, Neuwahlen zu erzwingen. Die Regierung kündigte an, am Montag nunmehr zum dritten Mal im Parlament vorgezogene Wahlen zu beantragen. Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn hält sich vorerst bedeckt, wie er zu der Forderung nach Neuwahlen steht. Er wolle erst abwarten, wie die EU über die Bitte um eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins entscheide, sagte der Labour-Vorsitzende am Donnerstag. Außerdem müsse Johnson sich von seiner Position verabschieden, Großbritannien notfalls auch ohne Brexit-Abkommen aus der EU zu führen.