Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Bevölkerung in England trotz des Wegfalls fast aller Corona-Beschränkungen in einer Woche zur Vorsicht aufgerufen. "Es ist absolut entscheidend, dass wir jetzt mit Vorsicht vorgehen, und ich kann das nicht eindringlich und nachdrücklich genug sagen: Diese Pandemie ist nicht vorbei. Diese Krankheit, das Coronavirus, birgt weiterhin Risiken für Sie und Ihre Familie. Wir können nicht einfach ab Montag, dem 19. Juli, sofort zum Leben zurückkehren, wie es vor dem Coronavirus war." Zuvor hatte Gesundheitsminister Sajid Javid im Parlament angesichts steigender Infektionszahlen aufgrund der Delta-Variante ebenfalls zu Vorsicht aufgerufen. Gleichzeitig aber die Lockerungsschritte verteidigt: "Wir haben uns die Daten genau angesehen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um unsere Nation näher an die Normalität zu bringen. Wir werden also am 19. Juli zur nächsten Stufe unseres Fahrplans übergehen. Nun zu denen, die sagen: "Warum jetzt diesen Schritt machen? Ich sage, wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird nie einen perfekten Zeitpunkt für diesen Schritt geben, weil wir dieses Virus einfach nicht ausrotten können. Ob wir es wollen oder nicht, das Coronavirus wird nicht verschwinden." Zuletzt sind die Infektionszahlen in Großbritannien kontinuierlich gestiegen. Die Behörden melden mehr als 30.000 neue Fälle täglich. Allerdings steigen die Todesfälle nicht in dem Maße wie die Infektionen. Die Regierung führt dies auf Impfungen zurück. Mehr als 87 Prozent der Erwachsenen haben inzwischen eine Impfung erhalten, 66 Prozent haben den vollen Schutz.

