Wachsam bleiben und das Virus kontrollieren. Nach wochenlangem Einschränkungen für Bürger und Wirtschaft hat der britische Regierungschef Boris Johnson in einer Fernsehansprache erste Lockerungen angekündigt. Eine umfangreiche Öffnung werde es für geraume Zeit aber noch nicht geben, sagte er am Sonntagabend. Johnson sagte, ab Montag sollten jene Bürger, die nicht von zu Hause aus arbeiten könnten, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Ab Mittwoch dürften Menschen mit Angehörigen aus ihrem Hausstand so oft sie wollten im Freien sein, wenn sie sich an die Abstandsregeln hielten. Bislang durften sie nur einmal am Tag ihre Wohnungen verlassen, um Sport zu treiben. Frühestens am 1. Juni werde die Regierung entscheiden, ob auch Geschäfte nach und nach wieder öffnen und Grundschüler zurück in die Schulen könnten, sagte Johnson. Wales, Schottland und Nordirland haben eigene Machtbefugnisse. Schottland kündigte bereits abweichende Entscheidungen an. Johnson, der selbst an Covid-19 erkrankt war und einige Tage auf einer Intensivstation zubringen musste, steht seit Wochen wegen der Corona-Maßnahmen seiner Regierung in der Kritik. So wird ihm unter anderem eine zu späte Reaktion auf die Virus-Ausbreitung vorgeworfen. Großbritannien hat die zweithöchste Totenzahl weltweit nach den USA.