Die Angelegenheit endlich hinter sich zu lassen, das war die einfache Botschaft, die Premierminister Boris Johnson dem britischen Volk am Mittwoch nahelegen wollte, im Streit über seinen engsten Berater. Viele Bürger - und Mitglieder des britischen Parlaments - warten nach wie vor auf eine Erklärung dafür, warum Dominic Cummings sich für seine Familienreise quer durchs Land mitten im Lockdown nicht rechtfertigen muss, und Johnson nach wie vor zu ihm hält. "Ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich dieses Problem jetzt in die Hände von Behörden legen würde." "Ich verstehe die öffentliche Entrüstung wirklich. Aber ich glaube, so wie ich die Dinge verstehe, und was ich über die Angelegenheit gesagt habe, wäre es doch viel besser, wenn wir jetzt weitermachen und uns auf die nächsten Schritte konzentrieren würden." "Ich bedauere natürlich zutiefst all den Schmerz und die Angst, die die Menschen durchmachen müssen. Wir bitten die Menschen um etwas ganz Außergewöhnliches wenn wir sie von ihren Familien trennen." Die Fragen von Parlamentariern zu Dominic Cummings überschatteten Johnsons Ankündigung eines Test- und Rückverfolgungsdienstes, den die britische Regierung ab Donnerstag in ganz England einführen will, um weitere Lockerungen zu ermöglichen.