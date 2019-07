Der neue britische Premierminister Boris Johnson ist nach Nordirland gereist. Die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland ist einer der größten Streitpunkte zwischen der EU und der Regierung in London. Johnson hat zuletzt gefordert, das mit Brüssel ausgehandelte Paket zum Brexit noch einmal aufzuschnüren und die Nordirland-Klausel abzuschaffen, die eine harte Grenze mit Kontrollen verhindern soll. "Es ist toll, hier in Nordirland zu sein. Die Bevölkerung Nordirlands ist seit 2,5 Jahren ohne Regierung. Deshalb will ich alles in meiner Macht stehende tun, um zu helfen, den Regierungsbildungsprozess wieder in Gang zu bringen. Das liegt zutiefst im Interesse aller Bürger hier in Nordirland. Ich werde den Parteien in jeder erdenklichen Weise helfen. Ich schließe auch nicht aus, dass der Brexit zur Sprache kommt. Ich nehme das Karfreitagsabkommen von Belfast dabei sehr ernst und wir werden darauf bestehen. Ansonsten ist es einfach fantastisch, hier zu sein." Johnson hatte sich offenbar bereits am Dienstag mit Vertretern der DUP getroffen. Dabei sieht das Karfreitagsabkommen vor, dass sich beide gesellschaftliche Hauptströmungen die Macht teilen müssen. Anfang 2017 war die mühsam ausgehandelte Koalition aus DUP und Sinn Féin geplatzt. Seitdem hat Nordirland keine Regierung mehr. Der konservative Politiker will notfalls ohne Ausstiegsvertrag die EU Ende Oktober verlassen.