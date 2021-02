Die Impfkampagne in Großbritannien zeigt Wirkung und lässt auch den britischen Premierminister Boris Johnson hoffen. Nach den Worten von Johnson strebt die britische Regierung "vorsichtige, aber unumkehrbare" Lockerungen des Corona-Lockdowns an. Er sagte bei einem Besuch in einem Gesundheitszentrum, die Regierung werde bei den Lockerungen "sehr umsichtig" vorgehen, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden. "Es sind noch keine Entscheidungen in dieser Hinsicht getroffen worden. Aber es ist klar, dass die Schulen am 8. März seit langem eine Priorität der Regierung und der Familien im ganzen Land sind. Wir werden alles tun, was wir können, um das zu ermöglichen. Aber wir müssen uns weiter die Daten ansehen. Wir müssen uns weiterhin die Infektionsraten ansehen. Vergessen Sie nicht, sie sind immer noch sehr hoch." In Großbritannien haben bereits 90 Prozent der über 70-Jährigen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Bis Ende April sollen alle über 50-jährigen Briten eine erste Impfung erhalten haben. Zuletzt waren die Forderungen immer lauter geworden, die aktuellen Corona-Beschränkungen noch im März zu lockern. Zwar fällt die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Wochen drastisch ab, ist aber weiter auf hohem Niveau.

