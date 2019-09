Der britische Premierminister Boris Johnson erhielt die Nachricht am Rande der UN-Vollversammlung in New York: Das oberste britische Gericht hat die von ihm verhängte längere Parlamentspause für unrechtmäßig erklärt. Die Regierung habe keine schlüssige Rechtfertigung für solch eine extreme Maßnahme vorgelegt, urteilte der Supreme Court in London am Dienstag. "Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung, aber ich habe Respekt vor unserem Justizsystem. Ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung war. Die Beurlaubung des Parlaments gibt es seit Jahrzehnten. Es ist üblich, dass es eine Rede der Königin gibt. Aber viel wichtiger ist, es gibt viele Menschen, die den Brexit verhindern wollen, die verhindern wollen, dass dieses Land die EU verlässt. Und wir haben ein Parlament, das nicht in der Lage ist, sich zu vertagen und das keine Neuwahl haben will. Es wird Zeit, dass wir vorwärts kommen." Nach derzeitigem Rechtsstand werde Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen, sagte Johnson. Er zeigte sich zuversichtlich, ein Brexit-Abkommen mit Brüssel erzielen zu können. In Regierungskreisen hieß es, Johnson werde nicht zurücktreten. Er werde noch im Laufe des Dienstags mit seinem Kabinett eine Telefonkonferenz abhalten.