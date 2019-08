Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister Boris Johnson haben bei ihrem Treffen in Berlin Optimismus signalisiert, im Brexit-Streit trotz der festgefahrenen Verhandlungen eine Lösung zu finden. Bei seinem Antrittsbesuch am Mittwochabend äußerte sich Johnson wie gewohnt humorvoll. "Heute werden wir über Russland reden, über den Iran, China, was in Hongkong los ist. Und natürlich auch die kleine Angelegenheit des Brexits. Da sind wir zuversichtlich. Und ich will zu unseren deutschen Freunden deutlich sagen, dass wir einen Deal wollen. Und ich glaube, dass wir einen bekommen können. Wir schaffen das." Die Europäische Union und Großbritannien ringen um eine Lösung für den umstrittenen Backstop im Austrittsvertrag. Die vorgesehene Regelung soll eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland nach einem britischen EU-Austritt verhindern. "Und in dem Moment, wo man sich damit befassen würde und sagen würde, wir stellen uns dies und jenes vor, wie es arrangiert werden könnte, wie es gelöst werden könnte, ist dieser Backshop sozusagen als Platzhalter nicht mehr notwendig. Dann weiß man, wie die zukünftige Beziehung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, insbesondere Nordirland und der Mitgliedsstaat Republik von Irland aussieht. Das heißt, der Backshop ist ja eine Rückfall-Position immer gewesen. Wenn man diese Position auflöst, wenn man eine Lösung hat, wie man das machen will. Man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden, warum nicht. Dann sind wir einen ganzen Schritt weiter und da müssen wir uns anstrengen." Die EU will das Austrittsabkommen nicht erneut aufschnüren. Johnson bekräftigte, dass seine Regierung diese Backstop-Lösung niemals akzeptieren werde, zeigte sich aber ebenfalls überzeugt, dass eine Einigung mit der EU möglich sei.