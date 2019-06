Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May liegt der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der fünften und letzten Auswahlrunde deutlich vorn. Der frühere Außenminister vereinigte am Donnerstag die mit Abstand meisten Stimmen auf sich. Auf den zweiten Platz kam der derzeitige Außenminister, Jeremy Hunt. Das Ergebnis wurde am Donnerstagabend von einer Sprecherin des für die Wahl zuständigen Ausschusses der Tories verkündet: "Michael Gove 75, Jeremy Hunt 77, Boris Johnson 160" Damit schied Umweltminister Michael Gove aus dem Rennen aus. Zwischen Johnson und Hunt sollen jetzt die rund 160.000 Parteimitglieder der Tories bis Ende Juli per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen. Dieser übernimmt auch den Posten des Regierungschefs von Theresa May, die am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel war.