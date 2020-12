Dauerthema Brexit und kein Ende. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben sich auf eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche verständigt. Dazu die Kommissionspräsidentin am Sonntag in Brüssel: "Wir haben beide unsere Verhandlungsführer beauftragt, die Gespräche fortzusetzen und zu sehen, ob auch in diesem späten Stadium eine Einigung erzielt werden kann. Die Verhandlungen gehen hier in Brüssel weiter. Vielen Dank." Zuvor hatten von der Leyen und Johnson am Sonntag ein gemeinsames Telefongespräch geführt. Nach Aussage der Kommissionspräsidentin lohne es sich, den Weg mit zusätzlichen Anstrengungen weiter zu gehen. Dies gelte auch trotz der allgemeinen Erschöpfung und obwohl die bisherige Frist verpasst worden sei. Hauptstreitpunkte für eine Einigung für die Zeit nach dem Brexit waren zuletzt vor allem Fischereirechte und Regeln für einen fairen Wettbewerb. Am 31. Dezember endet die Phase, in der die Briten nach dem Brexit noch EU-Regeln anwenden müssen.

