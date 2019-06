Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat der Brexit-Hardliner Boris Johnson seinen Favoritenstatus untermauert. Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei stimmten am Donnerstag in der ersten Runde 114 von 313 Abgeordnete für den ehemaligen Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister. Johnson schnitt damit deutlich besser ab als seine neun Konkurrenten. Der nächste Wahlgang ist für Dienstag angesetzt. Eine Sprecherin des für die Wahl zuständigen Tory-Ausschusses verlas am Donnerstag die Namen der sieben Kandidaten, die weiter im Rennen sind. "Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab and Rory Stewart." Drei der insgesamt zehn Bewerber schieden aus, darunter die ehemalige Unterhaus-Vorsitzende Andrea Leadsom. Nach der geplanten Abstimmung am Dienstag soll es weitere Abstimmungen geben, bis zu einer Stichwahl mit zwei Kandidaten. Der Sieger übernimmt neben dem Tory-Vorsitz auch den Posten des Regierungschefs. Voraussichtlich Ende Juli dürfte es soweit sein. Johnson hatte den Briten einen zügigen Brexit bis spätestens Oktober versprochen. Er hatte im Streit über den Austritt Großbritanniens aus der EU sein Amt als Außenminister aufgegeben. Johnson ist auch an der Parteibasis populär. Letztlich werden es auch die Parteimitglieder sein, die über die Nachfolge von Theresa May entscheiden. May war mehrfach daran gescheitert, ein mit der EU verhandeltes Abkommen durch das britische Parlament zu bringen. Zuletzt gab sie auf, trat von der Parteispitze der Konservativen zurück und kündigte auch den Abschied vom Amt als Regierungschefin an.