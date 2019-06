Es war nur eine kleine Gruppe von Demonstranten, die sich am Sonntag vor dem Haus von Boris Johnson versammelt hatte, die Parolen waren aber ziemlich deutlich. "Wir müssen die Alleen zerstören in denen die Reichen leben" und "Klassenkampf" war auf dem Transparent zu lesen, das sie in die Höhe hielten. Für sie - so machten es die Demonstranten deutlich - sei Boris Johnson charakterlich nicht geeignet, der nächste britische Premierminister zu werden. Zuletzt hatte Johnson nach einem Streit mit seiner Freundin und einem Polizeieinsatz für negative Schlagzeilen gesorgt. Darauf auf einer Veranstaltung der konservativen Partei angesprochen, wich Johnson einer Antwort aus. Trotz hartnäckiger Nachfragen des Journalisten, der mit ihm auf der Bühne saß: "Ich glaube nicht, dass die Leute etwas über solche Dinge erfahren wollen. Ich glaube, sie wollen wissen, was meine Pläne für dieses Land und für unsere Partei sind." Aber sie bewerben sich auch für das Amt des Premierministers. Und deswegen fragen sich die Menschen, welchen Charakter Sie haben, sagte der Interviewer. "Das ist ein Punkt. Die Leute dürfen Fragen über meine Absichten und meinen Charakter stellen. Lassen Sie es sich gesagt sein: Wenn ich politische Versprechungen mache, dann halte ich meine Versprechen." Auf der Veranstaltung der Konservativen hatte Johnson viele Zuhörer auf seiner Seite. Nach einer Umfrage der Zeitung "Mail on Sunday" verliert der bisherige Favorit für die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May aber an Boden gegenüber seinem innerparteilichen Rivalen Jeremy Hunt. In der Umfrage nach dem Polizeieinsatz am Freitag zog Hunt mit 32 Prozent an Johnson vorbei. Unter konservativen Wählern fiel Johnsons Zuspruch von 55 auf 45 Prozent. Die 160.000 Tory-Mitglieder müssen sich bis Ende Juli per Briefwahl zwischen Johnson und Hunt entscheiden. Johnson hatte am frühen Freitagmorgen in seiner Wohnung in Südlondon Besuch von der Polizei bekommen. Auslöser war offenbar eine lautstarke Auseinandersetzung mit seiner Freundin, die Nachbarn Medienberichten zufolge gehört haben. Nach Polizei-Angaben war der Anrufer "um das Wohl einer Nachbarin besorgt".