Die beiden Kandidaten für das Amt des britischen Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, haben sich am Dienstagabend einen Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Johnson und Hunt stellten die Glaubwürdigkeit des jeweils anderen in Frage. Für Streit sorgte die Frage, ob die zukünftige Regierung den Brexit am Parlament vorbei entscheiden könnte. O-TON JEREMY HUNT, KANDIDAT: "Ich denke, als wir in der Vergangenheit das Parlament vertagt haben, resultierte das in einem Bürgerkrieg. Es wäre sehr komisch das zu tun, wenn es darum geht, dem Parlament die Kontrolle zurück zu geben. Meine Antwort ist also: Nein. Wie siehst du das Boris?" O-TON BORIS JOHNSON, KANDIDAT: "Also, ich werde mir alle Optionen offenhalten, auch einen Austritt ohne Abkommen. Es wäre bizarr, jetzt in dieser Verhandlungsphase die britische Position schon wieder zu schwächen." Hunt warf Johnson vor, nur auf Optimismus zu setzen, wenn es darum gehe, wie er einen Austrittsvertrag mit der EU erreichen wolle. Johnson zog im Gegenzug Hunts Bekenntnis in Zweifel, dass Großbritannien die EU auf jeden Fall Ende Oktober verlassen werde. Am Ende der Debatte wurden die Kandidaten gefragt, was die Vorzüge des jeweils anderen seien: O-TON BORIS JOHNSON, KANDIDAT: "Ich bewundere seine Fähigkeit, seine Meinung zu ändern und jetzt für den Austritt zu kämpfen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft." O-TON JEREMY HUNT, KANDIDAT: "Ich bewundere Boris Fähigkeit, eine Frage zu beantworten. Er hat diese Gabe: Man stellt ihm eine Frage, er bringt einen zum Lachen und man vergisst, was man gefragt hat. Das ist brillant für einen Politiker, aber vielleicht nicht für einen Premierminister." Einen entscheidenden Moment oder Patzer gab es in der TV-Debatte nicht. In den Umfragen danach lag Johnson weiter vorn, auch wenn Hunt ein paar Prozentpunkte gutmachen konnte. Beide konservative Politiker streben den Parteivorsitz an. Wer von den Mitgliedern gewählt wird, ist automatisch auch britischer Premierminister.