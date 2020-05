Der britische Premierminister Boris Johnson will am Sonntag seinen Plan zur Lockerung der Corona-Einschränkungen vorstellen. Er hoffe, dass er bereits einen Tag später am Montag erste Schritte einleiten könne, sagt Johnson im Parlament. "Wir wollen, wenn es uns möglich ist, einige Maßnahmen am Montag lockern. Ich denke es wird eine gute Sache sein, Mr. Speaker, wenn die Menschen eine Idee davon haben, was am nächsten Tag passiert. Deshalb wird es das beste sein, diese Maßnahmen am Sonntag zu verkünden. Aber natürlich wird das Parlament ausführlich informiert und die Möglichkeit haben, darüber ausführlich zu sprechen." Ebenso wie sein Gesundheitsminister Matt Hancock wies Johnson Kritik zurück, wonach die Regierung den Schutz vieler Senioren in Pflegeheimen vor dem Coronavirus vernachlässigt habe. An der schwierigen Situation in Pflegeheimen werden hart gearbeitet, sagte Johnson. Die Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien gelten noch bis mindestens 7. Mai. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum noch verlassen. Erlaubt sind der Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente. Alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen. Sport ist nur einmal am Tag und nur mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Versammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten. In der Statistik hat Großbritannien Italien bei der Zahl der Corona-Todesfälle überholt. Nach jüngsten Erhebungen sind dort mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in jedem anderen Land Europas.