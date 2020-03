In Italien und Spanien herrschen Ausgangssperren, in Deutschland rät man den Menschen, soziale Kontakte zu meiden und von Zuhause aus zu arbeiten. Ganz anders hier in London. Am Montagmorgen herrschte am Bahnhof Charing Cross reges Treiben. Tausende Berufstätige gingen zur Arbeit. Soll man hier einfach so fortfahren wie bisher? „Ich weiß nicht, wie die Antwort lautet. Mein Chef weiß nicht, wie die Antwort lautet. Man hat uns gesagt, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, wenn wir wollen. Aber die Chance, es im Supermarkt zu bekommen, ist genauso groß wie es im Zug zu kriegen." „Meine Oma wohnt ganz alleine, wenn sie jetzt vier Monate alleine bliebe, das wär´ einfach nicht fair." „Ich mache mir keine Sorgen, es liegt an Gott. Ich bin glücklich." Großbritannien verfolgt gegen die Ausbreitung des Coronavirus einen eigenen Ansatz. Hotels sollen zukünftig als Notkrankenhäuser dienen. Laut Medienberichten erwägt die Regierung sogar eine Quarantäne von bis zu vier Monaten - allerdings nur für Menschen im Alter von über 70 Jahren. Labour-Politiker und Johnsons Rivale Jeremy Corbyn: „Die Regierung scheint dabei etwas selbstgefällig zu sein. Und sie gibt Ratschläge, die sich von denen, die die anderen europäischen Länder geben, völlig unterscheiden. Das ist etwas Seltsames." Lust auf vier Monate Quarantäne, hat hier niemand. „Es ist beängstigend. Und es macht meinem Mann Angst, weil er in diesem Alter ist." „Ich erfülle genau die Voraussetzungen und ja, ich bin 77. Ich habe keine Lust darauf." „Nun, ich denke, es ist alles völlig verrückt geworden, oder? Ist nicht alles verrückt geworden, man läuft nur noch so herum und die Leute machen so. Oder Carol?'' „Ich glaube, es ist alles übertrieben und ich denke, es war schon vor Weihnachten hier, ich glaube nicht, dass es gerade erst gekommen ist.'" Die „Sunday Times" berichtete am Sonntag, dass Johnson auch Großveranstaltungen untersagen wird. Weitere Maßnahmen sollen bis Montagabend bekanntgegeben werden. Infolge der neuartigen Lungenkrankheit sind in Großbritannien bereits 35 Menschen gestorben. Weltweit schon über 6.000. In der ganzen Welt haben sich bereits über 157.000 Menschen mit Covid-19 infiziert. Der Ausbruch des Virus wird auf Ende Dezember geschätzt.