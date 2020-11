In der britischen Regierung scheint aktuell ein heftiger Machtkampf zu schwelen. Denn nach dem Rücktritt von Kommunikationschef Lee Cain am Mittwoch hat nun auch der Chefberater von Boris Johnson Dominic Cummings angekündigt, zum Jahresende aufzuhören. Der Brexit-Stratege bestätigte seine Absicht in der Nacht zum Freitag gegenüber der BBC. Der 48-Jährige gilt als Strippenzieher im Regierungssitz. Er gehört zu den mächtigen Brexiteers, die den EU-Austritt Großbritanniens für eine historische Errungenschaft halten und seit geraumer Zeit den Ton in der Downing Street angeben. Er verhalf Boris Johnson auch zu seinem deutlichen Wahlsieg im Jahr 2019. Auffällig ist seine Missachtung der Westminster-Kleiderordnung. Bei ihm sieht man keinen Anzug und Krawatte, sondern eher Jeans und offenes Hemd. Bekannt wurde er auch dadurch, dass er im Frühjahr London verließ und 250 Meilen fuhr, um eine Kinderbetreuung zu erhalten, während im ganzen Land eigentlich der Lockdown herrschte. Dazu sagte er bloß, er habe nichts falsch gemacht. Die Nachricht über den Rücktritt von Cummings dürfte nun die Spekulationen über die Krise in der britischen Regierung weiter anheizen. Medienberichten zufolge will Premier Boris Johnson angeblich liberaler und grüner werden.

Mehr