In der jordanischen Hauptstadt Amman kam es am Dienstag zum wiederholten Mal zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Lockdown-Gegnern. Dabei setzte die Polizei auch Tränengas ein. Die Demonstranten fordern die Regierung zum Rücktritt auf und verlangen ein Ende der Notstandsgesetze, die seit Beginn der Pandemie in Kraft sind und die nach Ansicht von Bürgerrechtsgruppen gegen geltende Gesetze verstoßen. Hinzukamen jüngst Todesfälle in Krankenhäusern, die nach Meinung der Demonstranten auf fehlende Sauerstoff-Vorräte zurückzuführen waren. Die Regierung setzte Tausende Spezialkräfte ein und auch in mehreren anderen Städten des Landes kam es zu ähnlichen Zwischenfällen. In dem Land wurden rund 10.000 neue Coronavirus-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Das ist, offiziellen Angaben zufolge, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie.

