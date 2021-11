Fußballstar Joshua Kimmich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Club, der FC Bayern München am Mittwochabend mit. Und bestätigte damit einen Bericht der Bild-Zeitung. Dem Mittelfeldspieler gehe es gut. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne teilte der FC Bayern auf seiner Webseite mit. Kimmich war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil er im Oktober in einem Interview erklärt hatte, sich noch nicht gegen das Coronavirus geimpft zu haben. Damals hatte er Bedenken gegen mögliche Nebenwirkungen der Impfung angeführt. Dafür war er von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten hatte sich Kimmich zuletzt in Quarantäne befunden und das Spiel beim FC Augsburg sowie das Champions-League-Gruppenspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag verpasst. Der Fußball-Nationalspieler muss ab dem Zeitpunkt des positiven Tests 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben, kann sich aber mit einem negativen PCR-Test freitesten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am 4. Dezember und möglicherweise auch das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am 8. Dezember verpassen.

