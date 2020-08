In Mexiko im südwestlichen Bundesstaat Guerrero ist am frühen Sonntag ein Journalist erschossen worden. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Den Angaben der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Opfer um den Reporter Pablo Morrugares, der in der Tatnacht in Begleitung eines Polizei-Leibwächters in einem Restaurant gegessen hatte. Nach Mitternacht sollen dann die bisher noch unbekannten Täter das Feuer auf die beiden eröffnet haben. Auch der Leibwächter sei dabei ums Leben gekommen. Das Motiv der Täter ist noch unklar. Wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates mitteilte, hatte Morrugares bereits ein früheres Attentat im Jahr 2016 überlebt. Nach Angaben von Reportern ohne Grenzen, sind in diesem Jahr bereits vier Journalisten in Mexiko getötet worden.

Mehr